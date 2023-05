A1 UFFICIALE – Laura Juskaite rinnova con Ragusa

Laura Juskaite farà ancora parte della Passalacqua Ragusa, edizione 2023-2024. La forte guardia/ala lituana, che era arrivata nel mercato invernale nella passata stagione, si era infortunata con la propria nazionale, soltanto dopo avere disputato quattro partite con la maglia biancoverde. Ne è seguita l’operazione e la riabilitazione. Nei giorni scorsi la giocatrice è tornata a Ragusa dove è stata visitata e valutata dallo staff medico della società, che ha dato il proprio parere positivo: Laura sarà dunque pronta ad iniziare la preparazione con le compagne di squadra a partire dalla fine di agosto, costituendo un punto di forza importante in seno alla formazione allenata da coach Lino Lardo. Nelle quattro gare disputate con Ragusa, Juskaite ha viaggiato a 9 punti di media con 5 rimbalzi a partita. Sempre lo scorso anno, prima di approdare a Ragusa, aveva militato nel Kibirkstis, formazione lituana che ha disputato l’Eurocup women, con la quale, in 23 minuti a partita, aveva totalizzato più di 15 punti di media, tirando con il 60% da due, il 37% da tre e l’85% dalla lunetta, raccogliendo una media di 5 rimbalzi. Numeri importanti anche in Eurocup dove aveva totalizzato una media di 20 punti con quasi 8 rimbalzi per gara. Importante anche l’apporto di Laura Juskaite con la maglia della propria nazionale. Nelle qualificazioni dello scorso novembre, per lei 20 punti contro l’Ucraina.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa