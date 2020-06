A1 UFFICIALE – Laura Macchi saluta la Reyer Venezia: “Ho bisogno di riflettere sul mio futuro cestistico”

Si separano consensualmente le strade dell’Umana Reyer e di Laura Macchi. La società saluta e ringrazia Chicca per la grande professionalità e il valore umano dimostrato in queste due stagioni, convinti che le strade potranno di nuovo incrociarsi per intraprendere insieme un nuovo percorso.

“Innanzitutto voglio ringraziare tutta la famiglia Reyer – le parole di Chicca Macchi – e in particolare il patron Brugnaro e il presidente Federico Casarin, per avermi dato la possibilità di essere parte di questa bella e solida realtà. In queste due stagioni sportive, anche se entrambe incomplete, ho scoperto un club che mette sempre le persone al primo posto ed è una cosa molto bella che fa la differenza. Inoltre voglio ringraziare il Club per avermi offerto la possibilità di continuare a far parte della società. E’ stato difficile rinunciare, ma in questo momento ho bisogno di prendermi del tempo per riflettere anche sul mio futuro cestistico.

Doveva essere la mia ultima stagione come giocatrice e purtroppo avevo immaginato un finale totalmente diverso, ma ovviamente questo non è dipeso da nessuno. Non lo so cosa mi riserverà il prossimo futuro, ma sono certa che i legami con il mondo Reyer resteranno molto forti e che questo non sia un addio, ma un arrivederci. Saluto calorosamente tutti i tifosi Reyer e tutti i componenti di questa grande famiglia, ci vediamo presto!”

