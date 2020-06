A1 UFFICIALE – Laura Meldere rinnova con la Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che Laura Meldere farà parte della prima squadra orogranata nella stagione 2020/2021. Ala/centro di 191 centimetri, è nata a Riga (Lettonia) il 1 giugno 2001. E’ cresciuta nelle giovanili del Riga con cui a quindici anni ha registrato 10,9 punti e 8,6 rimbalzi di media nel campionato Under 16. Nella stagione 2017/2018 arriva all’Umana Reyer e, oltre al campionato di categoria giovanile, disputa la A2 con il Sistema Rosa Pordenone, società aderente al Progetto Reyer, con cui realizza 7 punti e 6 rimbalzi a partita.

Nell’annata 2018/2019 vince da protagonista lo scudetto Under 18 (miglior quintetto delle finali nazionali) e la Coppa Italiana Under 20 con il gruppo di ragazze guidato da coach Da Preda, e debutta in Serie A1. Al termine della stagione disputa da protagonista gli Europei Under 18 a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e chiude la competizione come terza miglior marcatrice (17,3 punti di media) e seconda rimbalzista (11,6 a partita) venendo selezionata nel secondo miglior quintetto del torneo. Nella stessa estate viene convocata dalla nazionale lettone Under 19 per disputare i mondiali di categoria a Bangkok (Thailandia) dove viene ancora inserita nel secondo miglior quintetto (15 punti e 10,3 rimbalzi di media). Nonostante la giovane età è già nel giro della Nazionale Lettone senior ed è entrata nelle nomination per la miglior giovane dell’Euroleague Women.

“Sono molto contenta di continuare a giocare a Venezia, qui sto davvero molto bene e ho avuto la possibilità di crescere molto – le parole di Laura Meldere – Per me è un onore e un grande stimolo giocare per una società così blasonata e importante, sia a livello italiano che europeo. Inoltre Venezia è meravigliosa, una Città magica.

La Reyer è una grande società che non mi ha mai fatto mancare nulla e sono molto grata per questo. La preparazione di tutto lo staff è eccezionale, in campo e fuori, così come l’organizzazione.

Il mio obiettivo sarà sempre quello di fare il meglio possibile, continuare a crescere e dare il mio contributo alla squadra”.

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia