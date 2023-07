A1 UFFICIALE – Lauren Cox è la nuova ala della Virtus Bologna

By

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Lauren Cox per la stagione 2023/2024.

Cox nasce a Flower Mound, nello stato del Texas, il 20 Aprile 1998. Ala di 193 cm, Lauren ha intrapreso la sua carriera collegiale in NCAA alla Baylor University dove ha vinto il titolo nazionale nel 2019. Terza scelta nel WNBA draft del 2020, ha vestito la maglia delle Indiana Fever fino al 2021 per poi passare alle Los Angeles Sparks nel 2022.

Durante l’off season in WNBA, Cox ha debuttato all’IDK Euskotren (San Sebastián, Spagna) nella stagione 2021-22 per poi passare a Valencia Basket, dove ha aiutato la squadra a raggiungere i quarti di finale di EuroLeague Women viaggiando a una media di 10.8 punti, 4.7 rimbalzi e 1.4 assist. In Liga Femenina Endesa, la giocatrice ha chiuso la stagione con 11.4 punti, 5.3 rimbalzi, 1.1 assist e 1.6 stoppate a partita, arrivando alla vittoria del campionato spagnolo.

Con la maglia della Nazionale, Cox ha giocato per Team USA in ambito giovanile per poi competere nella FIBA World Cup 3×3 nell’estate del 2022.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Lauren Cox nella grande famiglia bianconera!

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna