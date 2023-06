A1 UFFICIALE – Liga Vente è una nuova Lupa: giocherà al Fila San Martino

Le prime ufficializzazioni (D’Alie, Russo, Turcinovic, Guarise e Conte) hanno riguardato tutte il pacchetto di esterne, ma ora per le Lupe è arrivato il momento di inaugurare anche i nomi del settore lunghe. Il primo è quello di Liga Vente, pivot di 190 cm nativa della Lettonia, ma ormai italiana d’adozione: San Martino di Lupari sarà infatti la sua ottava squadra nel nostro Paese.

Nata il 29 gennaio 1991 a Valmiera, dopo gli inizi in patria (nella sua città e poi a Riga) nel 2010 sbarca negli Stati Uniti. Qui frequenta per due anni il Colby Community College in Kansas, per poi passare all’Università di Eckerd, in Florida, dove chiuderà la stagione da senior con medie di 12 punti e 7 rimbalzi.

La sua carriera al di qua dell’Oceano riparte invece dalla Francia, con la maglia di Culoz Basket Club in NF1 (10 punti e 8 rimbalzi a gara), ma già nel 2015 arriva la prima avventura in Italia, in A2 con Stabia. Sarà un’annata chiusa con medie di 9 punti e altrettanti rimbalzi, cifre migliorate nel campionato successivo con il Sanga Milano, nella quale va stabilmente in doppia doppia: per lei 11.3 punti e 10 rimbalzi a uscita.

Nel 2017 si trasferisce in Germania: con Hannover disputa il massimo campionato tedesco, contribuendo con 4 punti e 3 rimbalzi di media al raggiungimento dei quarti playoff. Poi però è di nuovo Italia, e la stagione 2018/19 si rivelerà una delle più memorabili: con Costa Masnaga infatti vince i playoff e conquista la promozione in A1, risultando decisiva con oltre 12 punti e quasi 7 rimbalzi a gara.

Cifre simili e sempre solide anche nei due campionati successivi, nei quali resterà in A2 con Udine (13+9) e Faenza (11+8). Con quest’ultima conquista la sua seconda promozione in A1, e diventeranno tre l’anno dopo con Crema. C’è anche il suo prezioso contributo (12.4 punti e 8 rimbalzi) nella stagione trionfale delle lombarde, che vincono campionato e Coppa Italia. È qui che conosce Giuseppe Piazza, che l’anno prossimo tornerà ad allenarla con le Lupe, e gioca insieme alle altre due neo giallonere D’Alie e Conte.

La scorsa stagione l’ha cominciata in Spagna: 11 punti e 6 rimbalzi a uscita per lei con Picken Claret Valencia, nel secondo campionato iberico. A dicembre però torna ancora una volta in Italia, come rinforzo in corsa di Brescia: il suo primo campionato in A1 si concluderà con 8 punti e 6 rimbalzi di media, con high di 16 punti contro Crema e di 17 rimbalzi contro Lucca.

«Ciao a tutto il mondo Lupe! – le sue prime parole da giallonera – Sono felice e orgogliosa di poter essere una nuova giocatrice del Fila San Martino di Lupari. Dopo la mia prima esperienza in serie A1 in Italia, ho cercato di proseguire la mia preparazione atletica per non stare ferma troppo a lungo. Arrivo in questa nuova squadra carica, e pronta per dare tutto il mio contributo per centrare gli obiettivi prefissati. Conosco il nuovo coach dai tempi di Crema, quando vincemmo insieme il campionato di serie A2. È un coach serio, che sa quello che vuole e mette le giocatrici in condizione di esprimersi al meglio. Quando ho ricevuto la chiamata non ho esitato un attimo a dire di sì, perché tutti mi hanno parlato bene di questa famiglia e credetemi non vedo l’ora. Ringrazio il presidente, la dirigenza e tutto l’ambiente Lupe per avermi scelto. Ringrazio soprattutto la mia agenzia LBM nelle vesti di Stefano Luigini per essermi accanto in questa nuova avventura. Ci vediamo presto!».

Vente occuperà dunque uno dei due slot per straniere comunitarie, insieme a Turcinovic. Restano a disposizione due posti per atlete extracomunitarie, i cui nomi saranno ufficializzati nei prossimi giorni. A Liga rivolgiamo un benvenuto e un grande in bocca al lupo!

