A1 UFFICIALE – Lorenzo Serventi nuovo coach della Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro S.p.A comunica di aver raggiunto l’accordo con l’allenatore Lorenzo Serventi.

“Sono molto onorato e felice di essere stato scelto alla guida tecnica di Virtus Segafredo Bologna. Sono contento di far parte di questa gloriosa Società e per questo motivo ringrazio il dott. Baraldi, il dott. Ronci e la dott.ssa Nannucci per l’opportunità concessa. Sono convinto che insieme ci divertiremo. Sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio di questo prestigioso Club che fa della ambizione il suo marchio” – dichiara Lorenzo Serventi.

“A nome di Virtus Segafredo Bologna esprimo il benvenuto a coach Serventi. Siamo convinti che, con lui alla guida della squadra, proseguiremo il percorso di crescita, obiettivo che è nel cuore della Proprietà.” – commenta Federica Nannucci.

Lorenzo Serventi, 52 anni, originario di Reggio Emilia, è stato Head Coach di Umbertide per nove stagioni, dal 2008 al 2017.

Grazie ai risultati ottenuti alla guida del club umbro, nella stagione 12/13 viene nominato Miglior Allenatore della Serie A e nel 2017 viene premiato dal Coni con la Palma di Bronzo per il merito Tecnico.

Nel gennaio del 2018 viene ingaggiato dal Basket femminile Le Mura Lucca, dove raggiunge la finale della Coppa Italia. Nella stagione successiva rimane alla guida tecnica del club toscano con il quale ottiene il sesto posto nella stagione regolare.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a coach Serventi nella grande famiglia bianconera.

–

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna