Lorenzo Serventi sarà il nuovo allenatore del Fila San Martino di Lupari. Il tecnico emiliano, classe 1968, guiderà le Lupe nel campionato di Serie A1 femminile 2021/22, diventando così l’undicesimo head coach della prima squadra giallonera dal 1979, anno della fondazione, ad oggi.

Allenatore dal curriculum lungo e prestigioso, Serventi ha conquistato negli anni importanti risultati e riconoscimenti, lanciando tante giovani che oggi sono campionesse affermate. Dopo gli inizi in ambito maschile giovanile (a Reggio Emilia, Rimini e Trieste), nel 2003 comincia la sua carriera nel femminile alla guida di Reggio Emilia, dove rimane fino al 2006. Segue un biennio a Montichiari, e poi la lunga e felice esperienza a Umbertide, dove rimane per nove stagioni dal 2008 al 2017. Sono anni in cui la formazione umbra, alla sua prima avventura in A1, si ritaglia un posto fra i top club italiani, raggiungendo per tre volte le semifinali Scudetto e per cinque volte le Final Four di Coppa Italia.

Lasciata Umbertide vive una nuova esperienza a Lucca, con la quale nel 2018 raggiunge per la seconda volta in carriera la finale di Coppa Italia. Nell’ultima stagione è invece alla guida della Virtus Bologna, squadra rivelazione del torneo: dopo aver lottato per la vetta in tutto il girone d’andata, le V Nere concludono la stagione regolare al quarto posto, coronando un’ottima annata con il raggiungimento della semifinale sia in campionato che in Coppa Italia.

Premiato dalla Lega Basket Femminile come miglior allenatore della serie A1 2012/13 (riconoscimento poi attribuitogli anche nel 2015/16 dalla rivista specializzata Basketinside.com), e insignito dal CONI nel 2017 con la Palma di Bronzo per il merito Tecnico, Serventi ha lavorato anche in ambito Azzurro, ricoprendo il ruolo di assistant coach della Nazionale femminile U20 dal 2009 al 2011, e occupandosi di scouting per la Nazionale maggiore.

La presentazione del neo coach del Fila, al quale va già un benvenuto e un grande in bocca al lupo, si terrà venerdì 28 maggio al palasport di San Martino di Lupari. Orario e modalità di partecipazione saranno presto definite e comunicate attraverso tutti i canali Lupebasket.

