Il Basket Le Mura Lucca è lieto di comunicare di aver affidato a Luca Andreoli il ruolo di coach per la stagione 2021-2022.

Classe 1990, nelle ultime due stagioni Andreoli ha guidato NICO Basket Femminile dove ha confermato di essere uno degli allenatori emergenti del panorama italiano. Per lui si tratta di un ritorno in Serie A1, dopo il triennio (2016-2019) ricco di soddisfazioni a Vigarano.

Il club biancorosso, inoltre, desidera ringraziare Francesco Iurlaro per quanto fatto alla guida del Basket Le Mura in queste due difficili, per le ben note ragioni extra sportive, stagioni.

Uff.Stampa Basket Le Mura