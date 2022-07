A1 UFFICIALE – Lucca completa la squadra con Margherita Tintori

La Gesam Gas&Luce chiude e completa il proprio roster con la giovane esterna classe 2006, 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗶.

Guardia, 175cm, nata a Pescia, da due stagioni in Serie A2 con Nico Basket; Tintori allunga la rosa a disposizione di coach Luca Andreoli e inizia il proprio graduale percorso d’inserimento nella Serie A, potendo confrontarsi durante la stagione ad un livello più alto. Proverà cosi a mettere alla prova le proprie importanti qualità balistiche, che l’hanno portata nell’ultima stagione in campo per oltre 20’ in A2 Sud, chiudendo con 5,3ppg + 2,6r, non male per una non ancora sedicenne (li compirà solo tra qualche giorno).

Margherita continuerà ovviamente a giocare anche con Nico Basket, per avere nella Serie B toscana gli spazi di gioco necessari al suo sviluppo e crescita individuale, un utile banco di prova dopo il lavoro settimanale con la A.

Nella scorsa stagione vanta un career high di 16pt con Cus Cagliari, cinque volte in doppia cifra. Ha partecipato all’ultimo raduno dell’Italia U18, a Pesaro, nel dicembre scorso sotto l’occhio attento della coppia Lucchesi-Riccardi.

Benvenuta in squadra, Meggie!

Uff.Stampa Basket Le Mura Lucca