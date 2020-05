A1 UFFICIALE – Lucca ingaggia Russo e rinnova Smorto

È tempo dei primi annunci in casa Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca in vista della stagione 2020-2021. Dopo l’estensione del contratto che legherà Francesco Iurlaro al club biancorosso sino al 2024, la società del presidente Rodolfo Cavallo è lieta di annunciare altri due tasselli nella costruzione del roster che verrà. Giovanna Elena Smorto vestirà la casacca biancorossa anche nel prossimo campionato, l’undicesimo di fila in A1 per Lucca. Una conferma importante quella della classe 1999, autrice di stagione positiva essendo diventata un’arma tattica fondamentale nei meccanismi lucchesi. Insieme ad Alessandra Orsili e Silvia Pastrello, il cui percorso di riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi, il rinnovo di Smorto testimonia il proseguimento di un progetto tecnico che prevede, come nello scorso campionato, l’abbinamento tra linea verde e cestiste di esperienza.

Il Basket Le Mura Lucca annuncia, inoltre, di aver perfezionato l’accordo con la guardia Francesca Romana Russo, guardia che nelle ultime due stagioni ha indossata la maglia della Sicily By Car Palermo. Classe 1996, la cestista viterbese rappresenta una pedina molto duttile in grado di ricoprire più ruoli nel quintetto biancorosso. La grande intensità ed energia messa sempre in campo hanno fatto della ventiquattrenne laziale una delle giocatrici più apprezzata di Palermo. Nel campionato 2019-2020 Russo ha collezionato una media 8,4 punti a partita, tirato con il 32% da tre, conquistato 2,7 rimbalzi e smazzato 1,7 assist a serata. Per la neo biancorossa, presente pure nel giro della nazionale italiana di 3×3, Lucca sarà la terza tappa del suo cammino in A1 dopo Battipaglia e, appunto, Palermo con cui colse la promozione nella massimo torneo nazionale nell’annata 2018-2019.

Uff.Stampa Basket Le Mura Lucca