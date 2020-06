A1 UFFICIALE – Lucca, Ivana Jakubcova confermata per la prossima stagione

Salgono a quattro le conferme rispetto alla scorsa stagione in casa Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Dopo quelle annunciate nelle passate settimane di Alessandra Orsili, Giovanna Elena Smorto e Silvia Pastrello, il club è lieto di aver rinnovato l’accordo che legherà Ivana Jakubcova al team biancorosso anche nel prossimo campionato, l’undicesimo consecutivo in A1 per la società del presidente Rodolfo Cavallo. Una scelta soddisfacente per entrambe le parti, con il pubblico del PalaTagliate che ritrova una cestista capace di entrare nel cuore dei tifosi dopo una sola stagione.

La lunga slovacca, da anni stabilmente nel giro della nazionale del suo paese, ha totalizzato una media di 9 punti e catturato 7,1 rimbalzi nelle diciotto partite disputate raggiugendo in dieci occasioni la doppia cifra a livello realizzativo. Un rendimento positivo per la classe 1994, al suo primo campionato lontano dalla Slovacchia.

Il suo high score è stato fatto registrare il 12 dicembre 2019 nella vittoria per 76-53 del Basket Le Mura Lucca ai danni di Fila San Martino Lupari: furono 16 i punti messi a referto dalla numero tre biancorossa. Jakubcova va ad integrare il reparto delle lunghe a disposizione di Francesco Iurlaro che potrà contare anche su Maria Miccoli e Jewel Tunstull. Il coach pesarese, inoltre, ritrova una giocatrice che già conosce i meccanismi tattici biancorossi.

Uff stampa Basket Le Mura Lucca