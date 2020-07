A1 UFFICIALE – Marcella Filippi, sesto anno al Fila San Martino

Ancora un’importante riconferma per il Fila San Martino: il settimo nome delle Lupe 2020/21, dopo quelli già annunciati di Sulciute, Ciavarella, Fogg, Fietta, Traoré e Toffolo, è quello di Marcella Filippi, fedelissima di coach Larry Abignente, pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nel prossimo campionato.

Si rinnova dunque il binomio Fila-Filippi, che in questi anni ha regalato tanti momenti memorabili. Quella che presto andrà a iniziare sarà la sesta stagione in maglia giallonera per Marcella, che a San Martino di Lupari era arrivata nel 2014. Un’unione rinnovata lo scorso anno, con il ritorno dopo la parentesi al Famila Schio, nella quale l’ala classe 1985 aveva vinto uno Scudetto da affiancare in bacheca all’oro nel Mondiale 3×3 di Manila, conquistato con la Nazionale Azzurra nel 2018.

Nello scorso campionato, conclusosi in anticipo per l’emergenza Covid-19, Filippi ha viaggiato sulle cifre migliori della propria carriera in A1: per lei una media di 8.7 punti, con quasi due triple realizzate e altrettanti assist a partita. Con i 22 punti realizzati a dicembre contro Ragusa ha anche sfiorato il suo massimo in carriera (23 con Trieste nel 2014), mentre il record di triple realizzate in una partita (5, stabilito proprio quel giorno con Trieste) è stato eguagliato in due occasioni nell’ultimo campionato, contro Costa Masnaga ed Empoli.

La giocatrice bergamasca, che durante il lockdown dei mesi scorsi ha tenuto compagnia ai tifosi con le dirette Instagram di “Amiche di Marcella Filippi“, non vede l’ora di iniziare la nuova stagione. Queste le sue parole: «Mi è dispiaciuto tanto non poter finire lo scorso campionato. Anche perché una delle cose più importanti che mi ha insegnato mia madre è che non si lascia mai a metà una cosa iniziata. Però quando c’è di mezzo la salute non si scherza, la decisione di interrompere è stata quella giusta. Sarà una spinta in più per ricominciare, e avere motivazioni ancora maggiori per la prossima stagione. Abbiamo riconferme importanti e nuovi acquisti di valore, che mi auguro ci daranno una marcia in più. Spero che potranno essere presenti da subito anche i nostri tifosi, perché per noi fanno davvero la differenza. In ogni caso, come al solito, ci metteremo tutto l’impegno necessario per riconfermarci e migliorarci».

–

Uff stampa Lupebasket