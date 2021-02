A1 UFFICIALE – Maria Laterza torna in campo, firma con Vigarano

Vigarano si rinforza sotto canestro.

Torna in Italia dopo alcuni anni il pivot Italoamericano Maria Cristina Laterza che metterà a disposizione della formazione ferrarese del presidente Marco Gavioli i sui 191 cm.

Maria (qui sotto in foto con la maglia azzurra durante un ritiro della nazionale)rientra così in Italia dalla porta principale della massima serie rinforzando la potenza sotto canestro della squadra di coach Castelli orfana da alcune settimane dell’ala americana Jatavia Tapley tornata a casa per problemi familiari.

Visibilmente soddisfatta la giocatrice italoamericana già in clima campionato “Sono molto contenta di rientrare.Ho buone sensazioni anche se gli ultimi mesi non ho giocato ma sto seguendo un piano ad hoc per essere pronta.

Ho molto entusiasmo sono contenta di essere qui.

Voglio dare una mano alla squadra.”

Soddisfatto anche coach Castelli che commenta così l’arrivo della giocatrice”abbiamo seguito Maria già da prima di perdere Tapley e ci ha colpito per le grandi motivazioni che l’hanno portata al rientro.

Ci consentirà nuove alternative d’attacco ed in difesa.

Adesso dobbiamo inserirla nei nostri meccanismi”

La squadra dopo qualche giorno di libertà riprenderà domani gli allenamenti in vista della trasferta di Sesto San Giovanni del 14 Febbraio.

–

Uff stampa Pallacanestro Vigarano 2008