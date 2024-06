A1 UFFICIALE – Mariella Santucci rimane a Venezia

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Mariella Santucci che vestirà la maglia orogranata anche nella prossima stagione, la sua terza in laguna.

Santucci, giocatrice carismatica e sempre pronta a mettersi a disposizione per la squadra, ha collezionato 33 presenze con l’Umana Reyer vincendo lo Scudetto. Nell’ultima stagione la numero ventidue orogranata ha lavorato duramente con tenacia e determinazione insieme allo staff medico, fisioterapico e tecnico dell’Umana Reyer per recuperare dall’infortunio che l’ha tenuta fuori a lungo ed ora ha grande voglia di rivalsa.

Mariella Santucci

Sono molto felice di continuare a giocare per l’Umana Reyer, ci tengo quindi a ringraziare la società per la grande fiducia che ripone in me e per la volontà di continuare un progetto iniziato due anni fa.

Quest’anno è stato per me particolare per via dell’infortunio che mi ha tenuto a lungo lontano dal campo. E’ stato un percorso difficile, sia fisicamente che mentalmente, ma le emozioni del rientro in campo, del primo canestro e dello Scudetto sono state gratificanti per tutto il lavoro fatto, insieme alla società, che mi ha permesso di rientrare al meglio.

Posso dire che è stata una stagione che è iniziata nel modo peggiore, ma è terminata nel modo migliore. Sono stata molto felice di aver potuto mettere anche il mio mattoncino in questa straordinaria vittoria.

Per la prossima stagione vogliamo tutti dare quel qualcosa in più per continuare insieme a lavorare ogni giorno per migliorarci ed avere ancora grandi soddisfazioni.

