A1 UFFICIALE – Marta Scarsi rinforzo sotto canestro della Oxygen Roma

L’Oxygen Roma Basket completa il pacchetto delle lunghe per questa stagione con la firma di Marta Scarsi.

Nata a Brescia nel 1995, l’ala/pivot di 182 centimetri ha iniziato con la palla a spicchi a soli 6 anni, nella palestra della sua scuola elementare, impegnata nelle squadre miste con i ragazzi fino alla categoria Esordienti con la Pallacanestro Brescia. Quindi, le giovanili con l’ASSI Cremona, con la quale Scarsi ha esordito per la prima volta in Serie A2 a 17 anni nel 2012. Diverse le successive tappe di carriera: Crema, Albino, Carugate, Alpo Villafranca e Udine, diventando una veterana nella serie cadetta. Nelle ultime due stagioni è tornata a giocare nella sua città con il Brixia Basket, dove nella passata annata sportiva è arrivato l’esordio in Serie A1.

Marta è felice di questa nuova avventura: “Sono molto contenta di proseguire il mio percorso nella massima serie, non ho esistato davanti alla chiamata della Oxygen Roma Basket: non vedo l’ora di iniziare a scoprire Città e squadra.”

A riguardo, coach Di Meglio: “Marta è una giocatrice intelligente, ancora piuttosto giovane per un ulteriore step di crescita. Si tratta fondamentalmente di un’ala forte con un discreto tiro dalla media, in grado di leggere con efficienza il gioco: la scelta è ricaduta su di lei proprio per queste sue peculiarità.”

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket