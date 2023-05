A1 UFFICIALE – Martina Bestagno confermata per un’altra stagione al Famila Schio

Dopo la presentazione della prima new entry del nuovo Famila, è il momento di annunciare una graditissima riconferma: Martina Bestagno continuerà a vestire la camiseta orange. Il capitano della nazionale, tornata a Schio dopo l’esperienza veneziana, ha svolto un lavoro eccellente in uscita dalla panchina: 6 punti, 4 rimbalzi, 1 assist per un 10,5 di valutazione media che però racconta poco del contributo dato dalla numero 4 scledense.

Nonostante paghi spesso, soprattutto in Eurolega, in termini di centimetri e chili contro i centri avversari, Martina riesce a sopperire con grande grinta, atletismo e mobilità a questi deficit trasformandosi così in una spina nel fianco delle difese. Davvero egregio, infine, il suo finale di stagione con prestazioni salite ulteriormente di livello anche per far fronte all’assenza di Astou Ndour.

Ora Martina è impegnata con la nazionale azzurra nella preparazione a Eurobasket di giugno in Israele e Slovenia.

Il DG Paolo De Angelis in merito: “Con tutte queste premesse la conferma di Bestagno con noi per un altro anno era scontata. Il lavoro svolto dentro e fuori dal campo è stato di grande qualità e lo si è visto soprattutto nelle finali scudetto. Davvero complimenti a Martina, prepariamoci ad un’altra grande stagione assieme”.

Uff stampa Famila Basket Schio