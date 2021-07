L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Martina Bestagno ha rinnovato il contratto per le prossime due annate sportive e vestirà per la quinta stagione consecutiva la maglia orogranata.

La Capitana del titolo tricolore ha stabilito un record, in quattro stagioni non ha mai saltato un partita ufficiale: 171 incontri su 171.

L’ala/centro di Bordighera (IM) nell’ultima stagione ha totalizzato 25 presenze in campionato, con 11.1 punti, 4.8 e 4.3 falli subiti in 22.1 minuti media, e 6.3 punti e 4 rimbalzi in 13.8 minuti di media.

“Sono molto contenta di restare alla Reyer dopo aver vinto lo storico scudetto e sarà eccitante tornare a Venezia per difenderlo – afferma Capitan Bestagno – inoltre, sarà molto bello tornare a giocare in Eurolega senza passare per i preliminari, l’abbiamo conquistata sul campo ed è un orgoglio.

Oltre a una scelta sportiva firmare l’accordo con Reyer è stata una scelta di vita e non vedo davvero l’ora di ricominciare.

Vincere lo scudetto da Capitana è stata un’emozione fortissima, in questi anni la società ha lavorato tanto per riportare lo scudetto a Venezia dopo 75 anni e alzare la coppa insieme sul palco è stata una grande gioia, è come se avessimo sfatato una maledizione. E’ curioso avere iniziato e chiuso l’anno vincendo (Supercoppa e Scudetto) con un grande gruppo, fantastico e speciale, ma la sfida più avvincente è proprio quella: provare a ripetersi e continuare a vincere.

I tifosi ci sono mancati tanto quest’anno, non vedo l’ora di riabbracciarli al Taliercio, magari già in qualche evento prima dell’inizio ufficiale della stagione, forza Reyer!”.

Reyer.it