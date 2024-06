A1 UFFICIALE – Martina Crippa prolunga un altro anno con il Famila Schio

Dopo Sottana un’altra veterana rinnova con il Famila Schio: Martina Crippa si appresta a vivere la sua settima stagione in maglia orange garantendo esperienza e solidità alla formazione scledense. Arrivata a Schio nel 2018 dalla Gesam Gas Lucca (squadra della quale era capitana e che ha portato alla vittoria del primo storico scudetto), Crippa si è sempre distinta per la sua professionalità e per lo spirito di abnegazione: la difesa è riconosciuta come il suo marchio di fabbrica ma la nativa di Sesto San Giovanni sa essere fondamentale in campo anche se spesso le statistiche non raccontano tutto il suo lavoro.

Sarà la settima stagione al PalaRomare per la numero 14 saprà svolgere un ruolo fondamentale anche nel ricambio generazionale che la società sta attuando, aiutando le più giovani nel percorso di crescita.

Martina Crippa commenta con soddisfazione la permanenza in orange: “Sono felice di giocare ancora una stagione per il Famila. Ogni volta è una grande emozione indossare la maglia di Schio e sono davvero onorata di far parte di questa società. Ringrazio il presidente Cestaro, i dirigenti e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato in questi anni. Un caro saluto a tutti i nostri tifosi, buona estate e ci vediamo presto!”

Uff stampa Famila Basket Schio