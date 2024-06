A1 UFFICIALE – Martina Fassina rinnova con la Reyer Venezia

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Martina Fassina che vestirà la maglia orogranata anche nella prossima stagione, la sua terza in laguna.

Protagonista della vittoria dell’ultimo Scudetto e miglior tiratrice del tiro da tre punti del campionato Techfind di serie A1 con il 47.2% (42/89), Fassina ha collezionato 91 presenze con l’Umana Reyer chiudendo l’ultima stagione con 9 punti (50% al tiro), 3.2 rimbalzi e 2.6 assist di media tra campionato ed Eurocup (in cui ha tirato col 41% da 3 punti).

Martina Fassina

Sono molto felice ed orgogliosa di poter continuare a giocare per l’Umana Reyer, ringrazio quindi la società per la grande fiducia dimostrata.

L’ultima stagione è stata intensa e piena di emozioni coronate dalla vittoria dello Scudetto. E’ stato un grande traguardo perché è arrivato dopo un anno di duro lavoro. Ci siamo allenate insieme volendo fare sempre un passo avanti per migliorare, la coesione della squadra e il supporto che ci siamo date hanno fatto la differenza.

Una grande emozione per me è stata la parata a Venezia dopo la vittoria dello Scudetto. Poter festeggiare così insieme alla squadra e ai tifosi è una cosa che è possibile farla solamente in questa città, siamo molto fortunati.

Il lavoro però non termina qui: nella prossima stagione dovremo dare tutti qualcosa in più. Giocheremo l’Eurolega ed è un grande stimolo per fare bene e lavorare duramente. Siamo un gruppo unito, continueremo questo percorso per provare a toglierci ancora grandi soddisfazioni.

REYER.IT