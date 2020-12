A1 UFFICIALE – Martina Grassia torna al Geas

La classe 2001 Martina Grassia, a roster in prima squadra già lo scorso anno, rientra tra le giocatrici a disposizione di coach Zanotti. All’inizio di questa stagione Martina si era trasferita a Viterbo per seguire i corsi della facoltà di Criminologia di quell’ateneo: a Viterbo avrebbe inoltre dovuto continuare a giocare nella squadra locale iscritta al campionato di serie B. La situazione venutasi a creare tra ottobre e novembre a causa dell’emergenza sanitaria, che ha comportato anche l’annullamento delle lezioni universitarie in presenza, l’ha indotta a rientrare in famiglia e di conseguenza a rendersi disponibile per un ritorno al Geas, dove saprà sicuramente essere di supporto al resto del gruppo.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS