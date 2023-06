A1 UFFICIALE – Martina Spinelli firma con Faenza

By

Sceglie il numero 12 Martina Spinelli per la prossima stagione con il Faenza Basket Project. La giovane 2002, ala forte di 187, proveniente dagli ultimi due anni con la Passalacqua Ragusa sarà dei nostri. Martina è pronta a tornare nel rettangolo di gioco dopo due infortuni che l’hanno tenuta fuori:

“Sono molto contenta della chiamata che è arrivata da Faenza, fin da subito ho avuto pochi dubbi nell’accettare di entrare in questa grande famiglia. Dopo due anni particolari è stato bello e gratificante sentire la fiducia da parte di tutto il club e dell’allenatore, e non vedo l’ora di ricambiare sul campo! Penso che il roster sia composto da ottime giocatrici e potremo sicuramente sorprendere e fare bene! Non vedo l’ora di iniziare e conoscere le nuove compagne di squadra, sono carica, vi aspetto tutti al PalaBubani!!!”

Martina ha già effettuato tutte le visiti mediche, che ha brillantemente superato, così da poter iniziare fin da subito allenamento con la squadra.

Ci vediamo ad agosto Spina!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET