A1 UFFICIALE – Marzia Tagliamento firma con Brixia Basket

Marzia Tagliamento, una delle giocatrici italiane più talentuose e determinanti sarà biancoblu!



Marzia, guardia/ala di 181 cm, è una vera e propria “bocca da fuoco”, capace di segnare in ogni modo e di cambiare l’inerzia delle partite con la sua mentalità vincente e la sua voglia di non mollare mai. La sua carriera è costellata di successi, sia a livello giovanile che senior.

Cresciuta nel Futura Basket Brindisi, ha vestito le maglie di importanti squadre italiane come Battipaglia, Schio e Ragusa, conquistando uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe.



Ma Marzia non si è fermata ai confini nazionali: ha anche giocato nel campionato spagnolo con l’Ensino Lugo e in quello francese con il Basket Landes, vincendo una Coppa di Francia. Siamo certi che Marzia porterà a Brescia la sua esperienza, la sua classe e la sua grinta,

contribuendo a rendere la nostra squadra ancora più competitiva e ambiziosa.

Benvenuta nella famiglia Brixia, Marzia!

UFF.STAMPA BRIXIA BASKET