L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Massimo Romano è il nuovo head coach dell’Umana Reyer femminile.

Per coach Romano sarà la quarta stagione in orogranata dopo le prime tre da assistente allenatore in cui ha collezionato 115 panchine (di cui 5 da head coach in sostituzione di Liberalotto e Ticchi). Massimo ha inoltre maturato esperienza internazionale lavorando come assistant coach della Nazionale Italiana femminile nel 2019 con coach Andrea Capobianco e dal 2020 con coach Lino Lardo. A livello giovanile è stato assistente dell’Italia under 20 dal 2014 al 2019, un’esperienza culminata con la medaglia d’oro all’Europeo under 20.

“Sono molto felice della fiducia della società e voglio ringraziare la proprietà, il Presidente Casarin e la dirigenza – le parole di coach Massimo Romano – Qui c’è una grandissima organizzazione, su tutti i punti di vista, e tante persone che contribuiscono al progetto e ai risultati del campo. Staff e giocatrici vengono messi nelle migliori condizioni per lavorare al meglio e fare bene. Reyer è un’azienda che però ha anche un cuore e il valore umano delle persone viene enfatizzato ed è raro trovare un ambiente di lavoro in cui c’è così tanta disponibilità e passione, sono elementi contagiosi.

Personalmente ho grande entusiasmo e grande voglia di lavorare per continuare a perseguire obiettivi ambiziosi. Certamente diventare head coach di questo Club è una grande responsabilità e credo che il fatto di conoscere le dinamiche e i processi lavorativi mi possa essere utile.

Le giocatrici straniere sono molto importanti, ma sono le italiane a creare la base per raggiungere i traguardi e quelle dell’Umana sono atlete e persone di altissimo livello. Inoltre, le orogranata che fanno parte del gruppo azzurro si sono formate o sono maturate definitivamente in Reyer e se hanno conquistato la Nazionale é merito sia loro sia del nostro Club.

Ogni stagione fa storia a sé, dunque dovremo ripartire con la stessa voglia di fare bene ed essere affamati per regalare altre soddisfazioni alla società e ai tifosi.

Spero infine di incontrare presto tutti i tifosi e gli appassionati, a Venezia si avverte tanto amore per il basket e queste ragazze meritano di avere finalmente il contatto con il pubblico veneziano. Ci vediamo presto!”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia