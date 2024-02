A1 UFFICIALE – Matilde Villa rinnova con l’Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato trovato l’accordo pluriennale con Matilde Villa per il prolungamento del contratto.

Matilde è alla sua seconda stagione con l’Umana Reyer, con cui ha già giocato 75 partite.

Matilde Villa

Sono molto felice di continuare questo percorso con l’Umana Reyer, per me è una grande opportunità giocare qui a Venezia e ci tengo a ringraziare la Società, il Presidente Casarin, Eugenio Dalmasson e tutto il team per questo rinnovo. La Reyer ha un grande progetto: è una squadra ambiziosa che vuole dire la sua nel panorama cestistico italiano ed europeo. Sono felice di poter crescere e migliorare insieme a questa Società. Il mio desiderio è quello di dare il contributo per arrivare a grandi traguardi e toglierci grandi soddisfazioni insieme. Lavoriamo ogni giorno per i nostri obiettivi, abbiamo un gruppo fantastico, dalle mie compagne allo staff, e a tutti coloro che lavorano per noi dietro le quinte.

Presidente Federico Casarin

Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo per il rinnovo di Matilde che rappresenta il presente ed il futuro non solo della pallacanestro reyerina, ma anche del basket italiano.

I rinnovi di Matilde Villa e Lorela Cubaj sono una base importante per costruire il futuro, sono i primi tasselli di ciò che vuole essere la nuova Reyer: continuità con il passato e sguardo rivolto al futuro, con giovani di prospettiva che permettano di continuare a regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e partner. Ringraziamo quindi Matilde e tutto il suo entourage per aver abbracciato il progetto orogranata.

Uff stampa Umana Reyer Venezia