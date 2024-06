A1 UFFICIALE – Mazzon e Reyer Venezia avanti insieme

By

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto con coach Andrea Mazzon.

La prossima stagione sarà la quarta consecutiva come head coach della prima squadra femminile (è stato anche capo allenatore della prima squadra maschile dal 12 gennaio 2010 al 13 novembre 2013) in cui ha collezionato 129 presenze con un bilancio di 101 vittorie e 28 sconfitte (78% di vittorie). Da capo allenatore ha contribuito a riportare il Tricolore in laguna, centrando anche due semifinali scudetto, due finali di Coppa Italia, due semifinali ed una finale di Eurocup Women.

Dichiarazioni Presidente Federico Casarin

Siamo contenti di continuare il percorso con Andrea come capo allenatore e lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta. Il coach fa parte del mondo Reyer da tanti anni ed insieme abbiamo appena concluso una stagione strepitosa. A lui e al suo staff, con cui continuerà a lavorare, va dunque un plauso per ciò che si è raggiunto.

Tra Andrea, Società e Proprietà, a cui vanno i ringraziamenti, c’è un grande rapporto che va oltre il lato tecnico-tattico, di grande stima e considerazione reciproca. Siamo dunque lieti di continuare con Andrea e desiderosi di aprire un nuovo ciclo, con ambizione e volontà di essere protagonisti.

