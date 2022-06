A1 UFFICIALE – Moncalieri conferma Berrad, Reggiani e Giacomelli

La prossima stagione vedrà ancora protagoniste Erica Reggiani, Claire Giacomelli e Samira Berrad.

Le prime parole di Erica:

«Sono molto contenta e motivata di fare ancora parte della Famiglia Gialloblù! Speriamo di riuscire a costruire un gruppo all’altezza della massima serie come lo scorso anno. Vi aspettiamo tutti al PalaEinaudi!»

Le prime parole di Samira:

«Sono contentissima di essere ancora qua. E’ stata una stagione molto particolare e sono felice che Moncalieri abbia deciso di puntare ancora su di me dopo il lungo infortunio che mi ha tenuta fuori dal campo per quasi tutta la stagione.

Ho raggiunto tanti traguardi qui al PalaEinaudi e non vedo l’ora di aggiungerne un altro scendendo in campo in A1 davanti alla Famiglia Gialloblù»

Le parole di Claire:

«Sono felicissima di giocare ancora con questa maglia nel massimo campionato italiano.

Credo che l’arrivo in panchina di coach Spanu sia un grande passo per me e per tutto il gruppo Libertas. Vogliamo fare bene e confermarci tra le 14 squadre di A1 anche il prossimo anno. Aspettiamo tutta la famiglia gialloblù al PalaEinaudi!»

Uff.Stampa Moncalieri Basketball