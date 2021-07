La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare che Paolo Terzolo sarà l’allenatore della Akronos anche in Serie A1.

“Non abbiamo avuto dubbi su chi dovesse guidare la squadra nel massimo campionato – commenta il presidente della Libertas Moncalieri Alessandro Cerrato -, Coach Terzolo è una delle basi su cui si fonda questa progetto: in questi anni ha dimostrato un attaccamento alla maglia, una dedizione ed un’etica del lavoro fuori dal comune, siamo orgogliosi che sieda sulla nostra panchina per la quinta stagione consecutiva.”

Prese le redini della squadra in Serie C nella stagione 17/18, coach Terzolo è stato in grado di centrare la doppia promozione in appena quattro stagioni, chiudendo la stagione regolare di A2 per ben 2 volte su 3 al primo posto e partecipando in tutte e tre le stagioni disputate nel campionato cadetto alla Coppa Italia di categoria.

Ufficio Stampa PMS Basketball