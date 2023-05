A1 UFFICIALE – Moore e Geas ancora insieme

SESTO SAN GIOVANNI – Siamo lieti di annunciare che Tinara Moore, lunga statunitense già in maglia Geas la scorsa stagione, continuerà a vestire i colori rossoneri anche per l’annata sportiva 2023-2024. Tinara, protagonista con 15,6 punti e 8 rimbalzi di media a partita, ha deciso di sposare la causa Allianz per un altro anno. Moore ha trascinato alle semifinali playoff il Geas, crescendo progressivamente durante l’arco della stagione e integrandosi al meglio nel gruppo squadra.

“Tinara è stata fondamentale per noi e averla in questo gruppo anche nella stagione 2023-2024 ci riempie di gioia – le parole di coach Cinzia Zanotti. Oltre che essere una delle migliori lunghe della nostra Serie A1, Tinara è una ragazza molto solare e affidabile, che fa bene allo spogliatoio. Per noi è una conferma importante”.

We’re looking forward to seeing you again Tinara.

UFF.STAMPA GEAS BASKET