A1 UFFICIALE – Moore rimane al Geas

Terza riconferma e terza dichiarazione d’amore: Tinara Moore battaglierá sotto i tabelloni anche nella stagione 24/25 coi colori del GEAS. Un annuncio importante, quello che coinvolge la seconda miglior marcatrice dello scorso campionato, a 16 abbondanti di media per quella che sarà la terza annata a Sesto!

Raggiante Coach Zanotti: “𝘗𝘦𝘯𝘴𝘢𝘷𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘤𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶 𝘥𝘪 𝘭𝘦𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰.”

Queste invece le dichiarazioni di Tinara, direttamente dal Messico dove sta disputando il campionato con le panterasagsfemenil.

“From President Vignati bringing positive vibes, the coaches helping the players improve by bringing a unique style and a rare expertise for the game, my teammates sharing love and unwavering support, Isola Verde preparing comforting home cooked meals (especially their incredible focaccia), Lumen providing a great time out and amazing aperitivo, and, most of all, the fans who continue to support us every play, every game, every victory, and every loss. This is my home. Geas is home. This is the year we bring the fans what they deserve. This is our time.”

“Dal Presidente Vignati sempre entusiasta; agli allenatori sempre pronti a lavorare sui dettagli di ogni singola partita; le compagne di squadra, sempre disponibili a supportarti; l’abilità culinaria de @barlisolaverde ; il super aperitivo del @lumen20099 . Ma soprattutto i tifosi, che ci sostengono dopo ogni vittoria e sconfitta. È l’anno giusto per ripagarli e dargli ciò che meritano. È il nostro momento.”

UFF.STAMPA GEAS BASKET