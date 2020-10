Natalie Achonwa è una nuova giocatrice del Famila Wuber Schio, ala di 192 cm, 28 anni.

Lo scorso anno ha vestito fino alla chiusura dei campionati la casacca orange di Bourges per poi continuare oltreoceano con la casacca delle Indiana Fever.

È inoltre punto di riferimento della nazionale canadese che alle prossime olimpiadi lotterà per una medaglia.

Welcome to the orange family, Nat.

–

Uff stampa Famila Schio