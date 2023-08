A1 UFFICIALE – Nicole Romeo primo innesto di Oxygen Roma

Primo tassello per il roster della neonata Oxygen Roma Basket : si tratta di Nicole Romeo.

Play/guardia di 166 centimetri per nata nel 1989 ad Adelaide (Australia), Romeo ha frequentato un anno di college giocando con le Washington Huskies negli Stati Uniti prima del rientro in Australia, dove conquista anche uno scudetto (con le Canberra Capitals nel 2009/10) prima del trasferimento in Europa nel 2014, in Germania al Wasserburg con vittoria di Scudetto e Coppa di Germania. Quindi, diversi passaggi in Spagna alternati con i ritorni estivi in Australia, prima del breve periodo in Turchia e poi l’arrivo in Italia, dal 2019 a Ragusa (con Coppa Italia vinta); a proposito di Italia, dal novembre 2018 è entrata nel giro azzurro, con partecipazione agli Europei del 2019 e del 2021 con la Nazionale.

Nicole non vede l’ora di iniziare: “Sono molto felice di essere parte della nuova società della Capitale. Sono sempre alla ricerca di nuove sfide e in questa metterò a disposizione le mie abilità e la mia esperienza per contribuire a creare la nostra identità come squadra dentro e fuori dal campo.”

Sul suo arrivo, coach Di Meglio: “Nicole rappresenterà ovviamente una delle nostre principali leader offensive, grazie al talento e alla sua capacità di costruire vantaggi per sè e per le altre compagne. Da lei ci aspettiamo una grande varietà di soluzioni che sicuramente, oltre a portare vantaggio alla squadra, saprà divertire il pubblico romano.”

