A1 UFFICIALE – Nicolodi torna a Venezia

L’Umana Reyer comunica che l’atleta Giuditta Nicolodi, cresciuta nel settore giovanile, torna a vestire orogranata con accordo fino al termine della stagione. Nicolodi, ala-centro di 185 cm, nata a Rovereto il 10 gennaio 1995, è cresciuta nell’Umana Reyer, con cui ha vinto il campionato e la Coppa Italia di A2 ed esordito in Serie A1 nella stagione 2013/14, giocando con la prima squadra 17 partite. Con le giovanili orogranata, Nicolodi inoltre ha vinto lo scudetto Under 19 nel 2013.

Dal 2014 al 2017 Nicolodi continua la sua crescita come giocatrice vestendo le maglie della Ginnastica Triestina, Vigarano e Vicenza per poi tornare in Serie A nella stagione 2017/18 con Lucca con cui disputa 25 partite e la finale di Coppa Italia. L’anno successivo gioca con Geas Sesto San Giovanni con cui raggiunge le finali di Coppa Italia e di Supercoppa, entrando nel giro della Nazionale. Nel biennio 2019 si trasferisce a Ragusa con cui disputa la semifinale scudetto nel 2021. Nell’ultima stagione e quella in corso, fino alla firma con l’Umana Reyer, veste la maglia di Campobasso.

Giuditta è arrivata oggi al Taliercio, ha già svolto il primo allenamento e sarà presentata alla stampa nei prossimi giorni.

UFF.STAMPA REYER VENEZIA