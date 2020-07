A1 UFFICIALE – Nina Premasunac firma con Empoli

Dagli Stati Uniti alla Croazia. La nuova Use Scotti Rosa torna in Europa per presentare un altro dei suoi colpi per il prossimo campionato di A1. E’ ufficiale infatti l’arrivo di Nina Premasunac, ala-pivot classe ’92 che nelle ultime tre stagioni ha giocato a Broni. La sua carriera è iniziata a Pula dove ha mosso i primi passi ad alto livello giocando dal 2008 al 2011 salvo poi passare a Zagabria dove è rimasta per quattro campionati. Nel 2016/2017 l’arrivo in Italia a La Spezia e da lì, dopo un campionato, il passaggio a Broni dove ha giocato per tre annate con ottimi risultati. Nell’ultima ha messo insieme 17 presenze con quasi 8 punti di media ed il 57% dal campo. Andrà a rafforzare il reparto delle lunghe prendendo il posto di Kamila Stepanova. Indosserà la maglia numero 7.

Benvenuta a Empoli, Nina!

Ufficio Stampa Use/Use Rosa