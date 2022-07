A1 UFFICIALE – Norma Rizzi rinnova con Crema

Arriva un’altra gradita conferma in casa Baset Team. Non scontata ma voluta nonostante le opportunità e le offerte alternative ricevute. E’ la piu’ giovane della “vecchia guardia”, parte di quello zoccolo duro partendo dal quale la Società ha costruito anno dopo anno i propri programmi.

Una base sempre presente offerta ai vari allenatori che si sono succeduti e che hanno trovato in essa la massima garanzia di qualità e affidabilità. Era la più giovane del gruppo ma da subito si è imposta per carattere e personalità diventando pedina fondamentale e un punto di riferimento in quella che è stata e continua ad essere una bellissima avventura da poter raccontare. Stiamo parlando di Rizzi Norma, una presenza costante e determinante. Con due promozioni, quella del ritorno in A2 e poi la conquista della A1 e le 5 Coppe Italia consecutive da mettere nel suo invidiato palmares. “Norma e’ l’esempio concreto e visibile della giocatrice dalle tante sfide vinte tra le quali ci metto in particolar modo quella che nell’ultima stagione, non facile per lei vista la concorrenza e certe convinzioni tecniche, l’ha vista lottare per trovare spazio e considerazione”..Il commento del presidente Paolo Manclossi. “Ricordo bene la lunga trattativa, la piu’ stressante che ricordi per lei che a tutti i costi volevamo portare a Crema. C’era la corte spietata di tante Società elitarie ma alla fine la nostra fu premiata la nostra volontà.. Non ce ne siamo pentiti noi ma credo neppure lei della per la scelta fatta”. Dalle considerazioni diciamo societarie passiamo a quelle puramente tecniche di coach Piazza: Norma è stata una giocatrice di grande utilità nel conseguimento del risultato raggiunto. Le sue caratteristiche tecniche e fisiche ed il suo atteggiamento di grande decisione unito alla disponibilità sempre dimostrata la faranno essere utile anche nel campionato di A1”. Va smpre più completandosi lo scacchiere del team cremasco al quale ormai mancano pochi tasselli per chiudere quel progetto che il DS Mezzadra in accordo con la Società naturalmente lo staff tecnico è stato definito con lucidità nei minimi dettagli.

Uff.Stampa Basket Team Crema