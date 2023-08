A1 UFFICIALE – Oxygen Roma, Rosa Cupido è la nuova playmaker

Nuovo playmaker nel roster della Oxygen Roma Basket : si tratta di Rosa Cupido.

Classe 1991 alta 168 centimetri, nata di Pompei, Cupido è una veterana sui campi delle massime serie della pallacanestro italiana: dopo l’esordio in Serie A2 nella Kocca Napoli, è rimasta nel capoluogo campano (esclusa la parentesi a Stabia) per 6 stagioni nella categoria cadetta, prima dell’esordio in A1 a Vigarano. Quindi diverse esperienze a Ariano Irpino, Ferrara, Palermo, Patti comprensive di un secondo periodo a Vigarano, tra A1 e A2 prima della collocazione stabile nella prima serie, in un biennio a Faenza in cui ha continuato a elevare il proprio gioco, mostrando leadership e arrivando anche alla prima chiamata in azzurro nello scorso novembre nell’ambito della rappresentativa 3×3 (dopo i trascorsi nelle nazionali giovanili).

Rosa è impaziente di iniziare: “Sono contenta di essere parte di questa nuova avventura, in una Città che non ha bisogno di presentazioni. Metterò a disposizione la mia esperienza per questo nuovo progetto: sappiamo di dover lavorare duramente ma non ci tireremo indietro”.

Sulla sua firma, coach Di Meglio: “Rosa è stata scelta per la sua capacità di essere pericolosa palla in mano, rappresentando così un pezzo ben amalgamato con gli altri del nostro reparto delle esterne. Pensiamo che la sua capacità di creare dal palleggio e in situazione di pick’n’roll possa rappresentare una valida arma in più da giocarci nell’arco dei match”.

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket