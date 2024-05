By

La Oxygen Roma Basket annuncia di aver esercitato la clausola di uscita presente sul contratto della giocatrice Egle Sventoraite. La pivot ha contribuito con determinazione e impegno al percorso della squadra durante questa stagione, dimostrando un’eccellente professionalità e dedizione. Per questo la Oxygen Roma Basket desidera ringraziare Egle per il suo grande contributo durante tutto l’arco della stagione e le augura il meglio per il futuro.

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket