Dopo quattro anni di direzione tecnica, coach Pierre Vincent lascia il posto da capo allenatore del Famila Wuber Schio. La scelta dell’allenatore francese è dettata da motivi personali e familiari. Pierre tornerà ad allenare e lavorare in terra transalpina.



La società Famila Basket Schio intende ringraziare coach Vincent per tutto: per i risultati, per l’impegno profuso e per la crescita di tutto il gruppo. Il Famila vuole inoltre mandare all’allenatore anche un grande “in bocca al lupo” per il proseguo della propria carriera.

Uff.Stampa Famila Schio