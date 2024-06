A1 UFFICIALE – Potolicchio confermata a Battipaglia

Non ci sono soltanto volti nuovi a comporre il roster della O.ME.P.S. Battipaglia.

La compagine biancoarancio, per sognare in grande, ha bisogno anche di conferme, preziose e di qualità, di giocatrici che, per attaccamento alla maglia, conoscenza dell’ambiente ed efficienza hanno dimostrato di essere risorse ineludibili per costruire progetti vincenti.

La prima conferma non poteva che concernere lei: Raffaella Potolicchio, in quanto cittadina battipagliese, esprime appieno l’orgoglio dell’appartenenza a questa società.

Ma, ovviamente, la sua conferma non è dettata solo da tale ragione, bensì è logica conseguenza delle prestazioni importantissime offerte in questi anni, durante i quali ha sempre giocato a livelli altissimi tanto in A1 che in A2. Il suo apporto, fondamentale in passato, potrà essere determinante anche in futuro, anche per nel roster a disposizione di coach Serventi.

La prossima, per la nostra “Lella”, sarà la sesta stagione consecutiva in biancoarancio: queste le sensazioni e le emozioni da lei provate …

D – Quali emozioni provi nell’avere l’opportunità di giocare ancora una stagione in massima serie nella squadra della tua città?

R – Sono contenta di poter far parte di questo nuovo progetto che mi permetterà ancora una volta di affrontare il campionato di Serie A1 e di confrontarmi con grandi giocatrici.

D – Che gioia è stata ottenere la salvezza nella scorsa stagione? Tu e le tue compagne ci avete sempre creduto, anche quando Battipaglia era all’ultimo posto con zero vittorie all’attivo?

R – È stata una grande gioia: ci abbiamo creduto fin dall’inizio. Non è stato un anno molto facile, ma non abbiamo mai mollato e questo ci ha portato a raggiungere la salvezza.

D – Quali sono le tue sensazioni per la prossima stagione? I presupposti per disputare un campionato di un certo livello sembrano esserci tutti…

R – La società sta allestendo un roster importante: speriamo di far bene soprattutto per far divertire il nostro pubblico che ha sempre creduto in noi e ci ha sempre sostenuto.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese