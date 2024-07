By

Ancora con noi un’altra protagonista della promozione alla massima serie.

Nina Premasunac, che ha chiuso la stagione con 10,2 punti di media, 10,3 rimbalzi a partita e oltre 17 di valutazione, proseguirà con le Giraffe anche la prossima stagione. La sua eccellente tecnica, la sua esperienza in Italia, dove ha già disputato sei stagioni in A1, e le sue doti umane sono imprescindibili per cercare di costruire un roster equilibrato e competitivo.

UFF.STAMPA BCC DERTHONA