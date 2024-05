A1 UFFICIALE – Rachele Porcu torna in campo con Faenza

Torna ad allacciarsi le scarpe nella massima serie Rachele Porcu.

Dopo due anni tra vari ruoli come addetto stampa, direttore sportivo ma anche giocatrice nella serie C e nella serie B, Rachele torna a mettersi in gioco in serie A.

“Seguire la squadra da fuori campo in questi due anni è stato bello ma anche molto dura.. Ho preso solo una pausa diciamo, la voglia di giocare ancora c’è, sento che il mio lavoro non è finito.

La decisione l’ho presa a gara 3 di playout. Il Bubani pieno, l’emozione della partita e la gioia della salvezza. Ho pensato: io voglio riprovare queste sensazioni, per me, per Faenza e per questa gente.

La stagione sarà complicata? Non lo so, so che non vinceremo tutte le partite e forse neanche la metà, ma se sarà “complicata” o “dura” dipenderà solo da noi… Io comunque non vedo l’ora.”

Un altro piccolo tassello è stato messo per la prossima stagione.

Ci vediamo presto!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET