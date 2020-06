A1 UFFICIALE – Ragusa, Chiara Consolini rinnova e firma un triennale

Oltre mille punti segnati con la maglia di Ragusa (unica italiana ad avere conseguito questo traguardo nella massima serie), capitan Chiara Consolini rinnova per altri tre anni, apprestandosi a vestire per il sesto anno consecutivo i colori biancoverdi della Passalacqua e diventando a tutti gli effetti una delle giocatrici simbolo dell’Eirene Ragusa. Un connubio che continua, dunque, quello tra la forte esterna 32enne e la società ragusana che in lei ha individuato uno dei punti di forza della formazione della prossima stagione e del proprio futuro, sia per ciò che è in grado di dare sul campo che dal punto di vista esperienziale, per fare crescere le più giovani. Per il capitano, anche in questo senso, arriva un contratto triennale, che la attesta a tutti gli effetti come una ragusana d’adozione. “Chiara è stata con noi per cinque anni – commenta coach Gianni Recupido – È il nostro capitano, sa perfettamente quello che vogliamo portare sul campo, conosce bene l’ambiente e il modo in cui lavoriamo. In squadra la sua esperienza sarà fondamentale. Sono certo che sarà un esempio e un modello per le sue compagne sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista morale”. Nell’ultima stagione, interrottasi anticipatamente per a causa dell’emergenza Covid, Chiara ha viaggiato con 11.4 punti di media, con 2,5 rimbalzi di media a partita e 3 assist. Il rinnovo di Consolini arriva dopo gli annunci di Santucci e del trio di straniere formato da Marshall, Kuier e Harrison.

–

Ufficio stampa Passalacqua Ragusa