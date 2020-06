A1 UFFICIALE – Ragusa firma Valeria Trucco

Anche Valeria Trucco vestirà i colori della Passalacqua Ragusa, edizione 2020/2021. La giovane ala/pivot, che solo il prossimo novembre compirà 21 anni, è reduce da una buona stagione a Moncalieri, capolista del girone Nord di Serie A2, dove ha chiuso con 8,5 punti di media e 7 rimbalzi, mentre nella stagione 2018/2019 aveva militato tra le fila della Fixi Torino, in Serie A1, dove andava con 9,6 punti e 6 rimbalzi di media a partita, tirando, in entrambe le stagioni, con circa il 50% da due e non disdegnando, di tanto in tanto, anche il tiro dall’arco. Diversi, ancora, i campionati disputati sempre nella massima serie negli scorsi anni, quando era poco più che 15enne. Valeria andrà a rinforzare il pacchetto lunghe di una formazione che si annuncia giovane ma allo stesso tempo di buone prospettive di crescita. E proprio sulla crescita della neo giocatrice di Ragusa scommette coach Gianni Recupido: “Valeria è una giocatrice con ottime doti tecniche e una mano educatissima – commenta – Avrà un ruolo da protagonista in una situazione ideale per dimostrare quanto vale. Credo sia una della migliori lunghe Italiane e che venendo a Ragusa con l’idea di lavorare e migliorare possa dare una svolta importante sua carriera. Per tre anni abbiamo provato a portarla qui e questo dimostra quanto crediamo nel suo talento”. Valeria Trucco si aggiunge così alle giocatrici già annunciate, ovvero Marshall, Santucci, Kuier, Harrison e al rinnovo di capitan Consolini.

FONTE: Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa