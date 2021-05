Si separano le strade tra la Passalacqua Ragusa e Angela Gianolla. L’ex playmaker da due stagioni assistant coach di Gianni Recupido non farà più parte dello staff tecnico biancoverde del prossimo anno. Arrivata a Ragusa, da giocatrice, nel campionato 2018/2019, proprio al termine di quella stagione Angela ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, accettando la proposta del presidente Davide Passalacqua di fare da assistente allenatrice e di intraprendere, di fatto, una nuova carriera. Sono state due, poi, le stagioni in biancoverde con la nuova “qualifica”, di cui quella scorsa interrotta per le note vicende legate al Covid. Adesso la scelta di separarsi. “Ringrazio la Passalacqua perché per tre anni mi ha fatto sentire sempre a mio agio e mi ha valorizzata. Li ringrazio perché sono stati i primi a darmi l’opportunità di iniziare una carriera una volta terminato il basket giocato e questa non è una cosa da poco. Non posso dunque che essere grata di questo. In bocca al lupo: ci rivedremo da avversari in campo ma sempre amici fuori”. La società biancoverde augura ad Angela le migliori fortune personali e professionali.

Ufficio stampa Passalacqua Ragusa