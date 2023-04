A1 UFFICIALE – Ragusa riparte da coach Lardo

La Passalacqua Ragusa edizione 2023-2024 riparte e lo fa confermando in panchina il tecnico della nazionale italiana, Lino Lardo. Ad annunciarlo, tracciando il consueto bilancio di fine anno e le linee guida di quello che sarà, è il presidente Davide Passalacqua: “Veniamo da un campionato nel quale non c’è stato di certo quel miglioramento che ci auspicavamo, anzi c’è stato un peggioramento. La responsabilità me la prendo io, ma i cambiamenti erano fatti perché ci potesse essere uno step in positivo. La scelta di qualche giocatrice, col senno di poi, sarebbe stata diversa, ma anche gli stessi addetti ai lavori ci davano tra i primi quattro. Purtroppo il campionato non ha detto questo e veniamo da una stagione negativa. L’obiettivo quindi è ancora una volta quello di migliorare, nella consapevolezza che la concorrenza aumenta ogni anno, ma rientrare stabilmente tra le prime quattro squadre d’Italia deve essere sempre il nostro obiettivo. Si ricomincia da Lino Lardo, in un anno dove ci saranno tanti cambiamenti. Ci saranno tante partenze, ed è ovvio che questo è figlio e frutto della stagione appena passata, non siamo per niente contenti dell’atteggiamento che ha avuto la squadra e quindi rinnoveremo. Un saluto particolare però è doveroso farlo a quelle giocatrici che hanno fatto la storia di Ragusa, dandoci soddisfazioni, gioie e sorrisi, dando sempre tutto per la maglia e per la città. Avranno sempre la giusta riconoscenza che meritano”.

Aggiunge il tecnico della Passalacqua Ragusa: “Devo ringraziare la società, dal presidente Davide Passalacqua a tutti i membri della società che mi hanno voluto nella stagione scorsa. Qui ho trovato un ambiente ideale per lavorare, voglio ringraziare la società perché non mi ha fatto sentire per niente la pressione nonostante fosse un momento delicato. E quindi quando mi è stato proposto di rinnovare non ci ho pensato due volte. C’è voglia di riportare questa squadra alle posizioni che merita e questo lo faremo costruendo una squadra che sarà molto rinnovata e soprattutto con una identità di squadra con cui i tifosi possano sentirsi partecipi. C’è da trasmettere proprio questo. Cercheremo di puntare su giocatrici importanti ma soprattutto su persone che possano condividere con noi il nostro progetto, che è quello di costruire una squadra che possa dare soddisfazioni sportive ma anche trasmettere la gioia di giocare a pallacanestro e con cui la gente si possa identificare. Società, squadra e tifosi devono essere una cosa unica. Voglio ringraziare soprattutto le persone che hanno lavorato con me quest’anno, soprattutto Beppe Caboni che non farà parte dello staff del prossimo anno ed è stata una persona molto seria che ci ha dato una grossa mano nel lavoro quotidiano”.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa