A1 UFFICIALE – Regalo di Natale in casa Broni, arriva Taya Reimer

La Pallacanestro Femminile Broni 93 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l’ala – pivot statunitense Taya Reimer, classe 1993. È una vecchia conoscenza del nostro campionato, avendo giocato alla Iren Fixi Torino nella stagione 2018/2019, chiudendo con 13 punti e 9 rimbalzi di media a partita. Attualmente giocava in Grecia con l’Olympiacos Pireo. È nativa di Fishers (Indiana) ed ha alle spalle una formazione accademico-sportiva di assoluto spessore, avendo militato nel campionato NCAA prima con le Notre Dame Fighting Irish e poi in forza alle Michigan State Spartans. Nel suo secondo anno a Notre Dame (2014/2015), ha portato la sua squadra al record di 36 vittorie e sole 3 sconfitte in campionato. Mentre a Michigan chiude la sua avventura con 8.8 punti e 4.4 rimbalzi di media. Finita l’esperienza universitaria firma un free agent contract con le Los Angeles Sparks il 28 aprile del 2018. Con la formazione californiana disputa la pre stagione della WNBA. Medaglia d’oro con la nazionale a stelle e strisce ai mondiali Under 17 del 2012 e ai FIBA Americas Under 16 Championship del 2011, è legata all’Italia, oltre che dalla stagione a Torino, anche da un’esperienza particolare: nel 2011, ha fatto parte della spedizione Usa ai Mondiali 3 contro 3 Under 18 giocati a Rimini. Durante la semifinale – proprio contro l’Italia – Reimer ed una compagna si infortunarono lasciando il Team USA con solo due giocatrici disponibili, che riuscirono, però, ad arrivare all’overtime, perdendo di soli due punti. Per gli infortuni le americane non giocarono la finale di consolazione, ma la FIBA decise di assegnare loro una medaglia di bronzo onoraria. Solidità e concretezza sono indiscutibilmente il marchio di fabbrica di Taya, cui diamo il benvenuto nella famiglia biancoverde.

Uff.Stampa PF Broni