A1 UFFICIALE – Rescissione consensuale tra Costa Masnaga e Frost

La Limonta Sport Costa Masnaga comunica di aver liberato l’atleta americana Reyna Frost, che domani in mattinata partirà alla volta degli Stati Uniti, lasciando definitivamente per questa stagione la maglia biancorossa, facendo ritorno dalla sua famiglia a Detroit, in Michigan.

Inoltre, Basket Costa per l’Unicef ribadisce come garantisca a tutte le atlete la possibilità di scegliere se seguire la decisione presa dall’ala americana, oppure restare in Brianza ancora qualche giorno, attendendo le decisioni di Lega e Fip in merito al campionato di Serie A1. La Limonta Sport Costa Masnaga ringrazia Reyna per il senso del dovere, la professionalità e l’impegno dimostrati per l’intera stagione.

Uff.Stampa Basket Costa Masnaga