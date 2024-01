A1 UFFICIALE – Reyer Venezia, rinnovo pluriennale con Lorela Cubaj

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato trovato l’accordo pluriennale con Lorela Cubaj per il prolungamento del contratto.

Lorela, cresciuta nel vivaio orogranata con cui ha vinto anche uno scudetto under 18, è alla sua seconda stagione consecutiva con l’Umana Reyer, con cui ha già giocato 95 partite, dal rientro in Italia dopo l’esperienza quinquennale a Georgia Tech. Inoltre, è la prima giocatrice cresciuta nel settore giovanile Reyer ad esordire in WNBA.

“Questo rinnovo ha un grande significato per me, sono veramente entusiasta di continuare questo percorso con l’Umana Reyer che ringrazio di cuore per la fiducia che ripone in me – le parole di Lorela Cubaj – Sono cresciuta in questo Club, sono arrivata che ero una ragazzina di quindici anni ed ora ne ho venticinque quindi posso considerare Reyer come la mia seconda casa. Sono onorata di far parte di uno dei club più prestigiosi in Europa, la Reyer è una società storica che ha vinto tanto. Il mio desiderio è quello di dare il mio contributo al gruppo per provare a vincere ancora qualcosa di importante ed allargare la bacheca. Siamo un gruppo giovane, ma abbiamo la volontà e la voglia di lavorare insieme ogni giorno per migliorarci e provare ad arrivare a traguardi importanti. Ci vediamo mercoledì al Palasport per l’importante partita di Eurocup Women contro Gdynia. Forza Reyer!”.

“L’accordo pluriennale con Lorela rappresenta una grande soddisfazione per noi, non solo per il suo valore tecnico e sportivo, ma soprattutto per quello umano perché è Lorela è una ragazza che incarna al meglio la nostra idea di squadra – il commento del Presidente Federico Casarin – È arrivata giovanissima a Venezia da una società aderente al Progetto Reyer, Pink Terni, ed è cresciuta nel settore giovanile orogranata. Dunque è con noi da 10 anni, considerando anche gli anni di college a Georgia Tech, un’esperienza che l’ha aiutata a crescere. Cubaj rappresenta il presente e il futuro del Club e questo rinnovo è la conferma della volontà di Reyer di essere competitivi nel tempo. Lorela, inoltre, è e sarà un esempio per le nuove generazioni di cestiste del nostro territorio che nel corso della loro crescita si ispirano ad atlete come lei. Ringraziamo dunque Cubaj e il suo entourage per la fiducia, siamo convinti che insieme possiamo regalare importanti soddisfazioni ai nostri sostenitori”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia