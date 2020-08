A1 UFFICIALE – Rinnovo “scontato” per le Lupe: Monica Tonello resta a San Martino di Lupari

Una notizia attesa, che non è mai stata in dubbio ma che ora ha finalmente tutti i crismi dell’ufficialità: Monica Tonello sarà il capitano del Fila San Martino anche nel campionato di A1 2020/21. Per la giocatrice cresciuta nel settore giovanile giallonero, la cui riconferma era sicuramente molto attesa dai tifosi, la prossima sarà la settima stagione consecutiva con la maglia del Fila, la terza coi gradi di capitano: è lei la Lupa con più presenze in serie A1 nella storia del club, ben 144 al momento.

Nell’ultima stagione, l’esterna classe 1988 ha sfoderato alcune delle prestazioni migliori della propria carriera nel massimo campionato: fra ottobre e novembre ha viaggiato anche a 9 punti di media, tirando con uno spaziale 46% da dietro l’arco dei tre punti. Nel corso del campionato ha fatto registrare per due volte il proprio career high con 12 punti (con Palermo e, due settimane dopo, a Empoli), e sfiorato il suo record di triple totali: 22 contro le 24 dell’anno precedente, ma giocando ben 8 partite in meno a causa della sospensione anticipata del campionato.

Queste le sue prime parole in vista della nuova stagione: «Far parte di questa società e continuare ad essere il capitano della prima squadra per me è sempre un grandissimo onore. Abbiamo costruito tanto nel corso degli anni, con tanta umiltà, passione e lavoro. Siamo cresciuti insieme, giorno dopo giorno, come società e come persone, e sono felicissima di continuare questo percorso insieme. Non vedo l’ora di tornare in campo a lottare per questa maglia, e di vivere nuovi sogni con squadra, società e i nostri inimitabili tifosi».

Nel roster 2020/21 del Fila San Martino, Tonello si va ad aggiungere alle già annunciate Sulciute, Ciavarella, Fogg, Fietta, Traoré, Toffolo, Filippi, Pasa e Milani. E mercoledì sera è attesa anche lei alla presentazione di Abigail Fogg, che si terrà nel giardino esterno del PalaLupe alle 19.30. L’incontro, organizzato nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, sarà aperto anche ai tifosi. Vi aspettiamo!

Uff stampa Lupebasket