A1 UFFICIALE – Sabrina Cinili nuovo club manager della Virtus Bologna

Presentato il nuovo Head Coach, tra le figure dirigenziali entra a far parte Sabrina Cinili che, terminata proprio in maglia virtussina la sua carriera da giocatrice, sarà la Club Manager di Virtus Segafredo Bologna femminile.

Queste le prime dichiarazioni di Sabrina: “Voglio ringraziare il Dottor Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci per avermi dato questa possibilità. Sono onorata di continuare a far parte di questa Società in questo ruolo, non me lo aspettavo a fine anno ma è stata una decisione comune. Non avrei potuto scegliere di meglio una volta terminata la carriera da giocatrice.”

Un nuovo ruolo, una nuova sfida, per chi come Sabrina non ha paura di affrontare nuove avventure: “Sono consapevole che la mia esperienza possa aiutare le ragazze, sia dentro lo spogliatoio, che fuori dal campo. Penso di aver le capacità per aiutarle sotto tutti i punti di vista. Nonostante l’arrivo di alcune nuove giocatrici, le altre già mi conoscono e con le quali ho un buon rapporto di fiducia reciproca. Sono convinta che anche questo possa aiutarmi nel mio lavoro.”

Infine il grazie e l’amore infinito verso i tifosi, ai quali la nuova Club Manager rivolge parole d’affetto: “Ai tifosi non posso chiedere di meglio di quanto non abbiano già fatto negli ultimi due anni. Il supporto e l’amore che hanno dimostrato ci ha permesso di arrivare negli ultimi due anni in finale, soprattutto nella stagione 21/22 dove non avevamo una squadra da finale, ma ritengo che aver raggiunto quel traguardo sia stato soprattutto per merito vostro. Quest’anno avremo bisogno ancora più di voi perchè gli obiettivi sono alti e la nostra voglia di rendervi felici, sperano con qualche trofeo, è infinita”.

