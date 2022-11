A1 UFFICIALE – San Giovanni Valdarno ingaggia Elsa Paulsson Glantz

Bruschi San Giovanni Valdarno annuncia l’ingaggio della giocatrice Elsa Paulsson Glantz. Ala svedese alta 185 cm, classe 1995, ha disputato l’ultima stagione in Svezia con la maglia del KFUM Ostersund Basket dove in 32 gare si è messa in evidenza chiudendo con 11 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Nella prima parte di questa stagione ha invece indossato la divisa di Lublin in Polonia, trovando spazio anche in Eurocup. Una mossa che dimostra tutta la volontà del Patron Argirò di regalare un rinforzo ulteriore al roster attuale.

Questo il commento di coach Matassini: “Elsa è una giocatrice versatile che puó ben interpretare la pallacanestro che stiamo cercando di giocare dopo la partenza di Whitted. La scelta di una giocatrice di questo tipo è segnale della volontà di mantenere l’identitá che stiamo costruendo e responsabilizzare tutte le ragazze. La salvezza deve essere il frutto di un lavoro straordinario del gruppo, non delle singole. Sappiamo che è dura, ma vogliamo provarci con tutte le nostre forze”.

Uff.Stampa Polisportiva Galli